HAPPY 2024!!!

RDV ce samedi à La Voie Maltée pour bien démarrer l’année, in English please !!! Formule Meet & Speak & Listen to Live Music, venez réchauffer votre corps et votre cœur pour la New Year tout en buvant une bière dans la langue de Shakespeare !

PREMIÈRE PARTIE à partir de 19h

> MEET & SPEAK autour d’un Drink

Accueil by Eliane, Animation by Tina & Carina (formateurs anglophones)

DEUXIÈME PARTIE à partir de 21h

> LIVE MUSIC by Sue Ellen Trio !

Ce sera Dallas à La Voie Maltée le temps d’une soirée !!! Reprises pop rock 100% anglais (ou presque) ft. Patrice (guitare et chant), Patrick (basse) et Tom (batterie) pour une New Year Party de folie !!!

AU BAR

> Super choix de bières bio, vins bio, boissons bio sans alcool

> Pizzas sur commande

INFORMATIONS

> Par téléphone : 06 18 40 12 66

> Par mail : contact@englishapero.fr

INSCRIPTIONS

> Rendez-vous sur English Apero Marseille Meetup Group

> https://www.meetup.com/…/english-apero-marseille…/

PARTICIPATION

> En solo, duo ou groupe à l’heure que vous voulez

> 2€ par personne pour soutenir l’Association Wine O’Clock

> Carte à 10€ pour 5 soirées English Apéro, la sixième offerte !

> Paiement à l’entrée CB/espèces

