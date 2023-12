Selecter The Punisher La Voie Maltée Marseille, 5 janvier 2024 20:00, Marseille.

Selecter The Punisher Vendredi 5 janvier 2024, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Allez allez, on reprend le rythme et on commence cette belle année à la Voie Maltée avec notre Punisher national !!!!

Pour l’occasion une diffusion de son mix sur un Sound System L-Acoustics… brrr… Check it out !

Selecter The Punisher (Move On Up – Hip-Hop Jam & Party / 45 Live / Tighten Up Festival)

Nouveau logo Alan Aubry / Logos et visuels Brunö Counteract

LIEN: https://www.facebook.com/Selecterthepunisher

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/Selecterthepunisher »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T21:00:00+01:00 – 2024-01-05T23:59:00+01:00

2024-01-05T21:00:00+01:00 – 2024-01-05T23:59:00+01:00