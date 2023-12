LHP La Voie Maltée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille LHP La Voie Maltée Marseille, 22 décembre 2023 20:00, Marseille. LHP Vendredi 22 décembre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre LHP est un DJ/BEATMAKER Marseillais spécialiste rap fr, uk et européen, Grime, 2step, jersey, drill…

Bref de quoi t’en foutre plein la tête en cette veille de fermeture annuelle!!

Venez écouter des édits de zinzin.

