Rock Party: Dj Set by Jess + vente disques par Surfin Records Samedi 16 décembre, 18h00 La Voie Maltée Entrée libre

Surfin Records c’est quoi ?

Un nouveau disquaire marseillais passionné qui cherche à partager son amour immodéré et parfois déraisonnable de la musique et des galettes vinyles

Vous trouverez ici un large choix de disques Rock, Country, Blues, Soul, Reggae ou Funk- En neufs et d’occasion.

Un sélection éclectique et érudite de classiques indémodables,de pépites et autres collectors qui saura ravir tous les collectionneurs: du néophyte au complétiste le plus rigoureux.

Surfin’ Records c’est aussi un état d’esprit pop et coloré, une certaine idée du cool hérité des 50’s et des 60’s.

On a hâte de vous emmener avec nous dans notre van pour un road trip sonore et visuel sur les pistes endiablées des microsillons.

Stand dès 17h

A 21h c’est Jess (the Villainz) qui prend les manettes avec un dj set rock bien déjanté!!

_____________________________________________________________

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

