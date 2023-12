MC Sirop La Voie Maltée Marseille, 14 décembre 2023 20:00, Marseille.

MC Sirop Jeudi 14 décembre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Rappeur de confession lyricale, MC Sirop performe un rap faisant des mots ce vecteur de joies, d’idées et de musique. Accompagné de ses redoutables machines pour nous bercer de groove, le diseur des temps modernes nous ramène aux racines d’un hip-hop positif, politique, jouissif ! Chansons, freestyles et beatmusic, son show en solo est à l’image de son flow : sans édulcorants.

Liens vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=VzZdwc6-sOM

https://www.youtube.com/watch?v=Y9S8MEUbO9Q

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T21:00:00+01:00 – 2023-12-14T23:30:00+01:00

