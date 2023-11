Emahix La Voie Maltée Marseille, 8 décembre 2023, Marseille.

Emahix Vendredi 8 décembre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Max aka Emahix est un marseillais qui squatte discrètement le monde de la musique depuis plus de quinze ans maintenant. Même si il aime les longues périodes de gestation auditive, il se débrouille toujours pour être actif car l’amour du groove et le plaisir insatiable du partage sont plus fort que tout.

Sa rencontre avec la famille Omakase lui a permis de sortir de sa grotte afin d’exprimer pleinement sa créativité. Derrière les platines ou à la production, Max propose une musique plurielle qui s’articule autour d’un spectre qui s’étend du jazz au hip-hop, en passant par la house, le funk et plus encore.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00