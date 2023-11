White Feet Trio + Henri Fiore expo La Voie Maltée Marseille, 7 décembre 2023, Marseille.

Derrière chaque son et chaque pulsation de Nasser Ben Dadoo, le blues surgit, comme une évidence. Car ce blues du sud n’a pas besoin de boussole pour sonder les profondeurs de l’âme. Et si sa musique charrie les tourments du Mississippi, du Delta au Jump jusqu’au Chicago blues, elle respire aussi les rythmes 6/8 africains. Son nouveau spectacle « Blue Legacy » remonte ainsi à l’intarissable source du blues, perpétuant sa fibre créative et transformant, de sa voix rocailleuse, la mélancolie en vibrante célébration de la vie.

Nasser Ben Dadoo – voix lead et guitare

Matthieu Tomi – Basse

Rob Hirons – Batterie

1er Prix Catégorie Solo/Duo du Challenge Blues Français 2022

Finaliste de l’International Blues Challenge de Memphis 2023

« Cet artiste à la voix rocailleuse nous offre un blues sans frontière dans un magnifique album. » Blues Mag

«Guitariste à la fois incisif et fluide, chanteur au timbre grave et rocailleux, White Feet est avant tout un voyageur du blues se promenant aussi bien du côté de l’Afrique que du Mississippi » Rock&Folk

« Une voix grave et puissante qui fait dialoguer le blues du désert saharien avec celui du delta du Mississippi. Une invitation au voyage où la mélancolie du blues se charge parfois d’une énergie rock explosive. » Le Monde

Henri Fiore, personnage de la culture musicale marseillaise, vient présenter ses oeuvres, aussi hautes en couleurs que ce personnage!!

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:30:00+01:00

