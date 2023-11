Bless it quartet La Voie Maltée Marseille, 2 décembre 2023, Marseille.

Bless it quartet Samedi 2 décembre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Bless it quartet est un groupe marseillais, composé de Marilou Gérard, Manon Bonnes, Capucine et Jean-Philippe Trotobas.

Gospel mais pas que !!!!

Et profites-en pour practiser ton English with Carina et ses ami(e)s!

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00

