Marseille Third Sunday Groove Quartet La Voie Maltée Marseille, 30 novembre 2023, Marseille. Third Sunday Groove Quartet Jeudi 30 novembre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre La cohésion, l’entente entre les musiciens devient si forte qu’après quelques années, il reste un des meilleurs représentants d’un jazz actuel, balancé entre le lyrisme du jazz moderne et le groove profond du rythme binaire. La pulse est sa raison d’exister et la mélodie ne cesse ses relances pour emmener musiciens et public dans une osmose électrique.

Line up

John Massa Saxophone

Cyril Benhamou Piano, Keyboards, Flute

Bernard Menu Basse

Jerome Mouriez Batterie

_____________________________________________________________

2023-11-30T21:00:00+01:00 – 2023-11-30T23:30:00+01:00

