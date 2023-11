A moitié sourd La Voie Maltée Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

Les Bières de la Plaine sont brassées depuis 2013 à Marseille.

D’abord conçue pour faire plaisir aux copains, la palette des bières de la Plaine s’est élargie et enrichie au fil des ans et des rencontres. Nous travaillons et retravaillons toujours nos classiques et nos recettes traditionnelles mais continuons d’explorer tout le potentiel du malt, du houblon et des levures dans des recettes éphémères ou des bières plus atypiques. Nous brassons des bières que nous espérons inventives et soignées, sans prétention mais pas sans travail.

Notre brasserie est à la fois urbaine et impliquée dans la filière agricole. Nous favorisons autant que possible les petits producteurs bio, artisanaux, locaux (et si ça peut devenir des copains, c’est encore mieux !). Première brasserie indépendante labellisée de la région, premières bières bio marseillaises, nous avons inventé l’Appellation d’Origine de Quartier en forme de clin d’œil pour décrire notre attachement à notre quartier et notre terroir.

Notre bière contient aussi une bonne dose de partage et d’engagement. Au-delà de nos collaborations éphémères, nous cherchons à créer un réseau humain : nous veillons à garantir l’emploi de nos apprentis, nous nous engageons dans les expériences de consigne, nous avons co-fondé le collectif Bières de Provence (qui regroupe les brasseurs locaux), et favorisons l’émergence d’une filière de houblon bio et local, cultivé dans le Sud de la France.

Depuis 10 ans c’est tout ça la Brasserie de la Plaine.

A moitié sourd est un touche à tout passionné de k7 et de musiques sur bandes. A part proposer des selections et des mixes sur cassette dans un esprit bien DIY, il passe son temps libre à digger et chercher des petites perles musicales.

Entre dub, groove et gros hip hop qui tache, il saura trouver des petites pépites pour vous faire shaker votre booty.

Drunken Soul est tombé très tôt dans la soul et le funk. Si bien qu’on l’appelle : DA FUNK MASTA. C’est le plus anglais des plainards, et il aura toujours une petite musique pour vous surprendre. Il viendra de bonne heure armé de ses meilleurs tracks, avec déhanchage garanti ou remboursé.

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

