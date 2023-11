Wallace Negão La Voie Maltée Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

Wallace Negão Vendredi 24 novembre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Depuis 2006, Wallace Negão anime de nombreux concerts brésiliens dans le sud de la France. Bien que spécialiste du samba de Rio, il incarne la diversité culturelle brésilienne et entraine le public au son du samba de raizes, pagode, bossa nova mais aussi du funk, forro, axé, samba reggae, afoxé ou samba de roda… Un voyage authentique dans les fêtes populaires du Brésil !

Grâce à sa voix unique et à la virtuosité de son cavaquinho, il est l’ambassadeur de Rio de Janeiro en Provence !

LINK VIDEO YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=d92KSnHXjVM

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

