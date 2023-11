Tina Mweni feat. DJ Cali La Voie Maltée Marseille, 16 novembre 2023, Marseille.

Tina Mweni feat. DJ Cali Jeudi 16 novembre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Tina Mweni, artiste kenyane qui a grandi au Danemark, multiplie les contrastes. Pleine de classe, elle aime surprendre et faire voyager sa musique entre HipHop, Soul, Funk, Jazz et Musiques Électroniques. Dans la droite ligne d’icônes telles que Lauryn Hill et Erykah Badu, elle dégage sur scène une aura qui fascine. « A life experience ». C’est ainsi que Tina Mweni, artiste dans l’âme (femcee, danseuse, poète, styliste) définit son projet, mu par une profonde volonté de changement sur le droits des femmes.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T21:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:30:00+01:00

2023-11-16T21:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:30:00+01:00