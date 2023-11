Frénésie Agogo La Voie Maltée Marseille, 9 novembre 2023, Marseille.

Frénésie Agogo Jeudi 9 novembre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Présentation des musiciens :

Anderson Sena est un guitariste, chanteur, compositeur et interprète brésilien. Issu d’une famille de musiciens originaires de l’État de Bahia, il développe intuitivement ses aptitudes musicales dès son jeune âge, et s’imprègne des musiques populaires et traditionnelles du Nordeste, tel que l’afro-samba, la bossa-nova, la samba de roda, le forró, le coco le carimbó.. etc.

Il poursuit son aventure musicale en France en 2012 et s’investit dans des projets de percussions brésiliennes en tant que percussionniste et chanteur au sein du groupe « Tambores da Liberdade » et dans d’autres projets tels que « Bahia Afro Groove » en tant que chanteur également, en tant que guitariste dans le groupe de style bossa-nova, « Odoya ». Actuellement il mène un projet, « Trio Maravilha », accompagné par la pianiste Raquel Freitas et par le percussioniste Icaro Kai.

Il se produit entre autres dans des festivals dans le sud-est de la France, en Europe (Espagne, Suède, Allemagne) et en Amérique centrale (Guatemala et Bélize) où il réalise des tournées en solo (guitare/voix) et en collaboration avec des artistes de différentes nationalités, partageant la même appétence pour les musiques latines.

La musique d’Anderson est engageante et enracinée et s’inspire de sonorités métissées de sa région natale. Sa musique mêle à la fois des ambiances chaleureuses et feutrées, avec des harmonies originales et subtiles. Ses compositions nous font voyager dans un univers envoûtant.

Léa Molina est une chanteuse-flûtiste .

A l’âge de sept ans, elle se forme à la musique baroque, en flûte à bec, à douze ans, elle rêve d’intégrer un orchestre symphonique et décide donc de se mettre à la flûte traversière. Quelques années après, elle obtient son prix au conservatoire du Val-Maubuée. Elle découvre ensuite le jazz et se prend de passion pour ce style et l’improvisation. Elle obtient son Certificat d’études musicales et décide de se spécialiser dans les musiques improvisées. Amoureuse du chant depuis l’enfance, elle se forme en parallèle avec Sara Lazarus en jazz- vocal.

Passionnée à la fois par le jazz et les musiques latines, qu’elle découvre notamment grâce à la danse, elle décide de partir étudier à la Havane, auprès du flûtiste à renommée internationale Orlando « Maraca » Valle en 2019 et elle suit un cursus à l’institut supérieur des arts de la Havane, où elle se forme entre autre aux percussions traditionnelles et populaires.

A la Havane, elle intègre un groupe de son et un groupe de latin-jazz. La musique afro-cubaine l’anime tellement, qu’elle réalise un documentaire consacré à ces musiques. Elle sort actuellement de la prestigieuse école supérieure de jazz, « le centre de musique Didier Lockwood », où elle a étudié avec Stéphane Guillaume, et s’est perfectionnée dans l’improvisation, l’interprétation, et a commencé à écrire et à composer. Elle joue et chante dans différents projets, tels que Barrio del este, Agua pa’ ti, le Big-band du CMDL, Rogerinho banda, Sincopa, Slim Abida project… Etc.

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

