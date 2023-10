DJ Dimë La Voie Maltée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille DJ Dimë La Voie Maltée Marseille, 26 octobre 2023, Marseille. DJ Dimë Jeudi 26 octobre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre Derrière les platines, entre tradition et modernité, DJ Dimë cultive son groove et vous propose un mélange de sonorités actuelles brésiliennes qui vont du Baile Funk à les productions électroniques, tout en restant toujours attentif aux tubes de son pays natal qui font kiffer « a galera » sur le dance-floor !!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T21:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:59:00+02:00

2023-10-26T21:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Voie Maltée Marseille latitude longitude 43.294387;5.384089

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/