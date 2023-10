À Tâtons La Voie Maltée Marseille, 19 octobre 2023, Marseille.

À Tâtons Jeudi 19 octobre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

À Tâtons est un duo de pop marseillais, créé en 2020 par David Gauthié & Juliano Gil. Leur musique aux inspirations electronica, R&B et post-punk se plait à ne pas tenir en place et à nous bousculer avec malice. À Tâtons est un boys band qui joue la carte de l’honnêteté, quitte à être vulnérable au milieu des certitudes. À Tâtons ne fait aucune promesse et se laisse le bénéfice du doute. Premier album « Timide au soleil » sorti en 2021. Dernier EP « ^^’ » sorti en février 2023.

clip « Les bons mots » : https://www.youtube.com/watch?v=5El4DJc9P5s

ep : https://atatons.bandcamp.com/album/-

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « u00c0 Tu00e2tons », « cache_age »: 86400, « description »: « Les bons motsn^^’ : https://bfan.link/a-tatons-epnhttps://atatons.bandcamp.com/album/-nhttps://soundcloud.com/user-43457983/sets/5ylp40oobjklnu27bd https://www.instagram.com/atatons.atatons/nu27bd https://www.facebook.com/atatonsatatonsn.nu00c9crit, enregistru00e9 et mixu00e9 par u00c0 Tu00e2tonsn.nMasterisu00e9 par Victor Arnaud et Motus Productionsnu27bd https://motusprods.comn.nIllustration par Akis Karanosnu27bd https://www.instagram.com/rain_tumor/?hl=frn.nRu00e9alisation & montage : u00c0 Tu00e2tonsnChef Opu00e9ratrice & cadreuse : Emma Bertinn.nSven Lull : Le pru00e9sentateurnDavid Gauthiu00e9 : Gauthier Da VitenJuliano Gil : Gilles JulianninDanae Sykinioti : La maquilleusen.nMastering : Motus ProductionsnDistribution : Inouie Distributionn.nRemerciements : Kent, Emma, Sven, Danae, Sarah, Obiwan, Montu00e9vidu00e9o & la cu00f4merien.nQui anQui a les bons motsnPour te parler ?nMoi ju2019en ai trop peu de bien affutu00e9s,nNon mais qui anLes bons mots les bons stylos ?nnQui anQui a gommu00e9 toutnCe qui nous liait ?nJu2019ai encore les doigts pleins du2019encre et de craie,nNon mais qui anPris des notes fait des mu00e9mos ?nJe dois tout reprendre de zu00e9ro.nnQui anQui a les bons motsnPour te parler ?nMoi ju2019en ai trop peu de bien affutu00e9s,nNon mais qui anLes bons mots les bons stylos ?nnQui anQui a barru00e9 toutnCe qui nous plaisait ?nTout est plus fade, le neuf du2019hier est usu00e9nNon mais dis moinSuis-je dans le faux ou le faux ?nNu2019ai-je su lire aucun panneau ?nnA chaque ride son sourirenMu00eame muet tu2019en fais trop.nLu00e2che la bride, tout empirenu00c0 te murer dans tes maux.nTous ces zigzags, tu du00e9rivesnu00c0 tourner autour du pot.nDans le vide tout respirenFaudrait se jeter u00e0 lu2019eau.nnndistribution : Inouu00efe Distribution », « type »: « video », « title »: « u00c0 Tu00e2tons u2013 Les bons mots », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5El4DJc9P5s/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5El4DJc9P5s », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC-I_DpLGFLTKAlGO-HTljkA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=5El4DJc9P5s »}, {« link »: « https://atatons.bandcamp.com/album/-« }, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T21:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:30:00+02:00

2023-10-19T21:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:30:00+02:00