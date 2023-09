Guadalupe Miranda / Las divas del Perreo La Voie Maltée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Guadalupe Miranda / Las divas del Perreo La Voie Maltée Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Guadalupe Miranda / Las divas del Perreo Samedi 14 octobre, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre Guadalupe Miranda est la fille de Ceferina Banquez, grande chanteuse du genre musical afrocolombien, le Bullerengue, qui nous a quittés cet été. Nous voulons lui rendre hommage à travers la voix de sa fille, qui vit à Marseille depuis peu de temps. Le Gang des divas se met au rythme de la côte pacifique colombienne, en mettant en avant une lignée féminine de transmission de la culture musicale afrocolombienne.

Dj set par Las divas del Perreo.

Soirée marrainée par Femmes de Mars!!

