BIG FAT PAPA’Z + expo Fred B.Art Samedi 7 octobre, 20h00 La Voie Maltée Entrée libre

Fred B. est un de ces photographes que tu retrouveras dans tous les concerts de groupes émergents ou pros pour capturer les plus jolis moments de shows.

Il vient nous exposer ses plus beaux moments de live.

On lui doit d’ailleurs la photo de l’évènement!!

BIG FAT PAPA’Z (Heavy Blues – Marseille / Toulon)

Originaire de Marseille et Toulon, Big Fat Papa’z confirme que le blues ne se limite pas aux Etats-Unis et à la Grande Bretagne.

Ce groupe sait utiliser tous les ingrédients du genre pour présenter des compositions attachantes et maîtrisées.

Big Fat Papa’z c’est avant tout une voix très typée, d’une énergie et d’une puissance unique associée à un style de blues revisité à la sauce testostérone qu’ils qualifient de Heavy ou Hard Blues.

Un groupe plein de ressources qui conjugue les influences pour arriver à un style vraiment intéressant.

Efficaces, bruyants, BIG FAT PAPA’Z ne tombe jamais dans la facilité et assure le show. Ils « envoient du lourd » comme on dit chez les rockers. Damien ayant une voix proche du rythm’n’blues, les compositions ont même des envies de Motown ou de Chess, les label « black » des sixties et seventies mais ce sont bien les grosses guitares bien épaisses qui rappellent continuellement qu’on reste dans le rock de la meilleure facture.

