Cet évènement est passé Faces of Flesh : Expo/Vernissage Horde x DJ Set EBM/Goth/Indus La Voie Maltée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Faces of Flesh : Expo/Vernissage Horde x DJ Set EBM/Goth/Indus La Voie Maltée Marseille, 15 septembre 2023, Marseille. Faces of Flesh : Expo/Vernissage Horde x DJ Set EBM/Goth/Indus Vendredi 15 septembre, 19h00 La Voie Maltée Entrée libre FACES OF FLESH : Expo/Vernissage Horde + DJ set EMB/Goth/indus à La Voie Maltée HORDE : Artiste originaire de Lyon, j’explore la peinture depuis une dizaine d’années. L’initiation récente à l’acrylique m’a permis de donner naissance à un nouveau cycle créatif.

Grâce à ce médium, j’exprime à travers diverses représentations de la figure féminine et de la chair sacrée, un attrait grandissant pour la magie, l’occulte et les vérités cachées.

En saisissant cette opportunité, je vous présente donc ma série Faces of Flesh, à découvrir autour d’une bière et en profitant de la musique !

DJ Set DAEMONICREATOR : EBM+Indus (Combichrist, Hocico, Suicide Commando, Wumpscut, Front 242, Circuito Cerado, Laibach, Ulver…) Facebook : https://www.facebook.com/hordehl

Instagram : https://www.instagram.com/__horde_/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/hordehl »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@__horde_) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/361251650_806418244404917_3034351182359714767_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=gJHcmC9cArkAX-GJ220&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfDEbiPoc6UjcHFc-7mFhy0Nfpq3qqQLI6hZV28l9AVi_w&oe=64F31633 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/__horde_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/__horde_/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:30:00+02:00

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Voie Maltée Marseille latitude longitude 43.294387;5.384089

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/