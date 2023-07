Vernissage Thierry Labrosse+ dj set PAKDJEEN La Voie Maltée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Vernissage Thierry Labrosse+ dj set PAKDJEEN La Voie Maltée Marseille, 21 juillet 2023, Marseille. Vernissage Thierry Labrosse+ dj set PAKDJEEN Vendredi 21 juillet, 19h00 La Voie Maltée Entrée libre Entre touches Steampunk et onirisme aux teintes futuristes, l’artiste nous propose une immersion dans son univers au travers de scènes évocatrices rappelant la bande dessinée.

Mêlant différentes techniques, de l’acrylique aux pastels gras, du crayon à l’encre de chine, les tons froids, parfois sombres mais toujours lumineux répondent aux thèmes évoqués.

Figure du hip hop marseillais, ce soir c’est Pak Djeen qui nous fait danser!!

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

