GAMI La Voie Maltée Marseille, 29 juin 2023, Marseille.

GAMI Jeudi 29 juin, 21h30 La Voie Maltée Entrée libre

GAMI vous invite dans son univers onirique pour un voyage initiatique entre l’âme et le coeur d’une hypersensible. Glissez votre âme dans cette dimension pop-rock origamique se dépliant à chaque piste et laissez-vous bercer dans le monde de Capucine Trotobas, entre douleur et douceur, colère et rédemption. Funambule experte de ses contrées, sa voix voltige dans son univers tissé de main de maître avec ses deux acolytes, à l’aide d’instruments organiques et synthétiques. Un doux chaos qui touche l’âme et dont vous ne reviendrez peut-être pas indemne.

Avec: Rémi Bernard (guitare)

David Benzazon (batterie)

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T21:30:00+02:00 – 2023-06-29T23:59:00+02:00

