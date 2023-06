La Croix et la Bannière La Voie Maltée Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille La Croix et la Bannière La Voie Maltée Marseille, 16 juin 2023, Marseille. La Croix et la Bannière Vendredi 16 juin, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre DJ SET

✖️ Acide Mat et Lux La Croix le duo DarkTechno « La Croix et La Bannière » débarque à la Voie Maltée pour un set dj de 3h entre Techno / Acid / EBM et DarkTechno La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T21:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:59:00+02:00

2023-06-16T21:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Voie Maltée Marseille

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

La Croix et la Bannière La Voie Maltée Marseille 2023-06-16 was last modified: by La Croix et la Bannière La Voie Maltée Marseille La Voie Maltée Marseille 16 juin 2023