THE SOUND SYSTEM IMMUNITR La Voie Maltée Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille THE SOUND SYSTEM IMMUNITR La Voie Maltée Marseille, 10 juin 2023, Marseille. THE SOUND SYSTEM IMMUNITR Samedi 10 juin, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre Les pires djs du monde sont de retour: une belle sélection de merde et des têtes de muge derrière les platines, ne passe pas à côté de ça….

Bref c’est l’équipe de l’Ornithorynque TATTOO qui s’occupe de nous!! La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Voie Maltée Marseille

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

THE SOUND SYSTEM IMMUNITR La Voie Maltée Marseille 2023-06-10 was last modified: by THE SOUND SYSTEM IMMUNITR La Voie Maltée Marseille La Voie Maltée Marseille 10 juin 2023