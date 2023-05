JO KEITA La Voie Maltée, 18 mai 2023, Marseille.

JO KEITA Jeudi 18 mai, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Jo Keita, chanteur, auteur et compositeur, puise sa musique dans ses origines africaines qu’il mêle à la culture Pop et urbaine d’aujourd’hui. Les compositions naviguent entre texte wolof, anglais, français et sa musique oscille entre guitares saturées et Ngoni.

Son premier album « Experience » retrace un riche parcours de vie. Il s’entoure aujourd’hui de Adam Derrez à la basse et aux choeurs et de Carl Charrin à la batterie et aux choeurs.

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T21:00:00+02:00 – 2023-05-18T23:59:00+02:00

