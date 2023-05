BSLM présente: LOUCAS + OYM La Voie Maltée, 12 mai 2023, Marseille.

BSLM présente: LOUCAS + OYM Vendredi 12 mai, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

C’est un peu nos chouchous, le collectif BSLM revient pour nous présenter du beau et du neuf:

Loucas est un jeune artiste marseillais à l’énergie puissante et sensible. A l’aise techniquement et dans la mélodie, c’est parfois sa folie qui prend les devants. Pas encore capable de se définir, il n’a pas peur de s’essayer à différents styles et avance petit à petit en cherchant à écrire sa biographie.

Récemment il a sorti son premier projet, Pantalon Jaune qu’il vient nous présenter sur scène!!

Et c’est OYM qui nous fera danser jusqu’au bout la nuit (enfin non jusqu’à minuit…)

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T21:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:59:00+02:00

2023-05-12T21:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:59:00+02:00