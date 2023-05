THIRD SUNDAY GROOVE QUARTET La Voie Maltée, 11 mai 2023, Marseille.

THIRD SUNDAY GROOVE QUARTET Jeudi 11 mai, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

John Massa est saxophoniste, on connait de lui son incroyable énergie qu’il déploie autant dans son phrasé et son souffle que dans sa capacité à réunir et assembler des compagnons de route.

C’est avant tout un passionné de musique, et dans le compte difficile de dire s’il privilégie plus le jazz, que le funk, le groove, l’impro…

Ce dont on est sûrs, c’est l’attirance pour la scène, la musique quand elle est jouée en live et le plaisir à partager les notes et les rythmes. Il forme le groupe Third Sunday avec d’autres virtuoses du groove, attentifs et généreux:

Cyril Benhamou (claviers)

Pascal Blanc (Basse)

Jérôme Mouriez (Batterie)

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-05-11T21:00:00+02:00 – 2023-05-11T23:59:00+02:00

