WALLACE NEGAO Jeudi 20 avril, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Au fil des années, Wallace Negão acquiert une expérience artistique dans le chant et la composition. Il se produit sur de nombreuses scènes comme Via Show, Scala, Big Field, Rio Sampa, Tem Tudo avec différents groupes de samba de Rio de Janeiro.

Le soir de noël de l’année 2000, il participe du lancement du clip « Soldado do morro » du rapper MV Bill, c’était le premier grand concert de l’histoire du Brésil dans une favela, la Cité de Dieu. De grandes personnalités sont aussi invitées à l’événement: Caetano Veloso, Djavan, Dudu Nobre et Cidade Negra.

Il réalise ensuite les premières parties d’artistes renommés comme Ivete Sangalo, Fundo de Quintal, Revelação, Os travessos, Sorriso Maroto, Grupo Pixote, Os Morenos, Sociedade do Samba, Ki Prazer et Asa de Aguia.

Em 2003 il part pour le Mexique, où il travaille avec Pepe Carioca, ex-percussionniste de Wilson Simonal et Gal Costa. Un an plus tard, il monte son propre groupe Samba Na Moral. Très rapidement connu, il joue sur de nombreuses scènes et programmes Tv nationaux. En 2006 Wallace Negão est invité par Queso leader du groupe mexicain QUEM, pour enregistrer « Me sinto Assim » chanson du 4ème album qui a été lancé en 2007.

Depuis 2006 il poursuit sa carrière en France où il anime de nombreux événements et soirées. Basé à Marseille, sa réputation de musicien l’emmène jusqu’au Danemark, en Espagne, Montreux Festival (Suisse) et en Hollande. Il joue aussi aux côtés d’artistes de renoms de la musique brésilienne, tels qu’Armandinho, Fundo de Quintal, Sombrinha, Luizinho SP (ex-menbre du Groupe Sensação) Mestre Nilo da Portela et Luisa Dionizio.

Après une expérience brasil-electro avec Trio Combo Brazil, Wallace Negão travaille à la sortie de son premier EP dont nous attendons le premier single Juin 2023…

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T21:00:00+02:00 – 2023-04-20T23:30:00+02:00

