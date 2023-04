Cosmopolis #5: Global Sound La Voie Maltée, 14 avril 2023, Marseille.

Cosmopolis #5: Global Sound Vendredi 14 avril, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

On ne s’arrête plus alors c’est parti pour la 5ème édition de la Cosmopolis !

Haute en couleurs, Cosmographique revient à la Voie Maltée pour vous proposer une Cosmopolis comme on les aime !

Au programme

Jambo (Warm-up / DJ set) : Plus besoin de le présenter avec ses vinyles ! Un warm-up tip top pour s’ambiancer un verre à la main sur des sons afro pour bien commencer la soirée !

FFTP (Live) : Membre de Cosmo qu’on ne présente plus lui non plus, cette Cosmopolis sera l’occasion pour FFTP de présenter son nouvel EP, Feast of the Rising Sun ! Il jouera pour l’occasion un live retraçant son voyage de Mumbai à Saïgon, jonglant avec les sons et ambiances glanées sur la route. Un style résolument Bass Music, oscillant de la House à la Jungle, de la Trap au Breakbeat, à grand coup de TR 909 et de TB 303 !

Big Buddah (DJ set) : Un pied dans son monde, l’autre forcément ailleurs, Big Buddha, journaliste, DJ et gros mangeur de galettes sous toutes ses formes, cultive un art du décalage immédiat qui lui permet de jongler avec les musiques, les époques et les continents… Réellement imprévisibles, ses cosmo’mixes sont appréciés sous toutes les latitudes. Un pied dans son monde, l’autre forcément ailleurs !

Infos pratiques

Vendredi 14 Avril – La Voie Maltée, Marseille

⏰ Horaires : 21h à 01h00

0688813319 – contact@cosmographique.com

Plus d’informations sur Cosmographique : https://cosmographique.com/le-collectif/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T21:00:00+02:00 – 2023-04-15T01:00:00+02:00

Graphisme : Clémence Boyer