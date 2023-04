EVA LA VOIX La Voie Maltée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

EVA LA VOIX La Voie Maltée, 13 avril 2023, Marseille. EVA LA VOIX Jeudi 13 avril, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre Eva La Voix est une artiste qui nous vient tout droit des Pays-Bas.

Avec son acolyte Nicolas Buffet avec qui elle sortira un album en automne 2023, Eva nous embarque dans son univers plein de douceur et de mélancolie.

Venez apprécier ce moment en toute intimité avec nous! La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T21:00:00+02:00 – 2023-04-13T23:30:00+02:00

