GRABUGE BIRTHDAY/ CYRIL BENHAMOU La Voie Maltée, 25 mars 2023, Marseille.

GRABUGE BIRTHDAY/ CYRIL BENHAMOU Samedi 25 mars, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Depuis le temps qu’on en parlait, ça y est on se la fait cette date, et pas n’importe laquelle puisque Cyril nous fait l’honneur de fêter l’anniversaire de GRABUGE chez nous!!

Cyril, on le présente plus à Marseille, grand pianiste, flûtiste et ambianceur de chaudes soirées aux Réformés entre autre, il fait partie du paysage jazz marseillais et se démarque par sa tchatche et son énergie.

Avec Florent Sallen à la batterie, Adam Derrez à la basse, et bien d’autres guests de qualité…

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T21:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00

