TRIO REBOLÔ La Voie Maltée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

TRIO REBOLÔ La Voie Maltée, 2 mars 2023, Marseille. TRIO REBOLÔ Jeudi 2 mars, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫MUISQUE BRESILIENNE♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur En portugais, « Rebolou », « Rebolar » c’est un verbe plein de sens : bouger-le-cul, marcher ou danser en remuant les hanches mais Rebolar c’est aussi improviser, se débrouiller face à une situation difficile. Le Trio Rebolô se forme en 2022 lors de la création de la pièce de théâtre « Mémoires d’un monde au-delà de l’abîme » écrite et mise en scène par Bárbara Maia. Bárbara Maia,

chant, percussions

D’origine brésilienne, installée en France depuis 5 ans, comédienne de formation. Elle propose un travail théâtral en lien avec les problématiques féministes et la colonialité.

Forte de ses racines et de sa large connaissance des musiques du Brésil, elle mène en parallèle une carrière de chanteuse dans diverses formations.

Jorge de Santos,

percussions

Jorge Santos est né à Santos, São Paulo, apprend à jouer la percussion avec son père. Sa carrière musicale débute à l’âge de 13 ans, il est sélectionné pour participer à un festival international de percussions à Paris. Jorge s’est produit avec de grands artistes brésiliens comme: Hamilton de Holanda, Armadinho, Luiz Caldas et Gilberto Gil

Jean-Christophe Gairard,

violon, guitare

Violoniste spécialisé dans les musiques des Balkans, c’est en 2016 qu’il rejoint l’aventure du bateau Sonate, traverse l’Atlantique et découvre l’immensité de la musique brésilienne.

Depuis sa rencontre à Paraty, Rio de Janeiro en 2016 avec Bárbara Maia, la poésie, la musique et le théâtre sont au centre de leurs collaborations artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T21:00:00+01:00

2023-03-02T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Voie Maltée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

TRIO REBOLÔ La Voie Maltée 2023-03-02 was last modified: by TRIO REBOLÔ La Voie Maltée La Voie Maltée 2 mars 2023 La Voie Maltée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône