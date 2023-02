TASSOS ET EVELISE La Voie Maltée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

TASSOS ET EVELISE La Voie Maltée, 23 février 2023, Marseille. TASSOS ET EVELISE Jeudi 23 février, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫MUSIQUE GRECQUE La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur TASSOS ET EVELISE c’est un duo de bouzouki, accordéon. Chanson populaire grecque Rebetiko et Laiko des années 50′- 90′, viens boire une bière et voyager avec eux!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T21:00:00+01:00

2023-02-23T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Voie Maltée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

TASSOS ET EVELISE La Voie Maltée 2023-02-23 was last modified: by TASSOS ET EVELISE La Voie Maltée La Voie Maltée 23 février 2023 La Voie Maltée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône