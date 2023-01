LA GRANDE SHAKEUSE La Voie Maltée, 27 janvier 2023, Marseille.

LA GRANDE SHAKEUSE Vendredi 27 janvier, 20h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫DJ SET♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

RAFY TOUSTYLES et GREG DIGGA animent l’émission de radio LA GRANDE SHAKEUSE sur Radio Zinzine 88.1 FM. Emission bien connue des artistes de la région qui y promeuvent leurs derniers albums. L’émission explore les musiques Afro et issues de la diaspora africaine.

Lors de leurs DJ Set, uniquement sur disques vinyles, les 2 amis se plaisent à jouer en ce que les jamaicains appellent le Dub fi Dub, 1 titre…1 vinyle… chacun son tour ! Qui de Greg Digga ou de Rafy Toustyles ambiancera le plus le dancefloor ? Des classics aux nouveautés, tout est possible ! De Vaudoo Games à Oxmo Puccino, de MC Pikachu à DJ Chinwax, de Marvin Gaye à Buena Vista Social Club, le ping pong musical vous surprendra à chaque sélection et vous fera voyager aux 4 coins de la planète dans une atmosphère bienveillante et festive.



