Performance SHIBARI + Dj set by MINO (Teppish People) La Voie Maltée, 20 janvier 2023, Marseille.

Performance SHIBARI + Dj set by MINO (Teppish People) Vendredi 20 janvier, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫♫♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

!!! PERFORMANCE: SHIBARI !!!

Mino & Ninon vous invitent pour une session publique de Shibari à La Voie Maltée !!!

Shibari? Kezako? Des cordes, des corps, de la contrainte, un raz de marée d’émotions, de l’esthétique, une communication non verbale entre deux partenaires.

Une performance basée sur la technique et la connexion au service d’une dramaturgie sensuelle et poétique.

Et c’est Mino qui enchaînera avec un dj set 90-2000’s!!

Mino dj & selecta chez teppish people, collectif de dowtempo & schneckno.

Schneckno? Kezako?

Schnecke en allemand = escargot

Schneckno = techno d’escargot

Techno lente, certes, mais bien assez grasse et rebondissante pour bouncer sur vos popotins.

Au programme pour la voie maltée :

Une selecta digne des boom de nos années 90 chéries ouiiiii!!

En résumé: c’est la booom mais un peu déglingos.

We are your friend

You never be Alone Again

Come on!!!!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T21:00:00+01:00

2023-01-20T23:59:00+01:00