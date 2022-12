DUO MIERLITSA La Voie Maltée, 12 janvier 2023, Marseille.

DUO MIERLITSA Jeudi 12 janvier 2023, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫Musique Tzigane♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille

On ne change pas une équipe qui gagne. On recommence cette année scolaire en compagnie de nos chers Romain Gourko (Balalaïka, guitare et chant) et Jean- Christophe Gairard

(violon, guitare et chant) qui vont nous faire danser avec leur duo MIERLITSA!

Romain Gourko et Jean-Christophe Gairard se rencontrent en 2013 lors d’une tournée dans les Balkans, et jouent ensemble près de deux mois de Grenoble à Cluj-Napoca, de Ljubljana à Istanbul.

En 2019, ils créent ensemble le duo Mierlitsa où, tour à tour solistes, les deux instrumentistes et chanteurs puisent dans leur répertoire issu d’années de pratiques et de voyages dans le dédale des musiques russes et balkaniques.

Autant dire que ça va danser sévère!!



