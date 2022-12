Vernissage BIRDSOFFICE + AVEE MANA La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Vernissage BIRDSOFFICE + AVEE MANA Samedi 7 janvier 2023, 18h00 La Voie Maltée

Entrée libre

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille

Nous avons la chance d’accueillir l’artiste Birdsoffice qui nous a charmé avec son univers onirique et psychédélique, on ne doute pas qu’elle saura vous embarquer également!

Rien de mieux que la musique du groupe marseillais AVEE MANA pour faire du bar une bulle hors du temps!

