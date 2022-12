TCHAYOK La Voie Maltée, 22 décembre 2022, Marseille.

TCHAYOK Jeudi 22 décembre, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫Musique Tzigane/slave♫

La Voie Maltée, Marseille

Héritiers de la grande tradition des cabarets russes du Paris foisonnant des années 20, âge d’or de la Russie blanche en exil, les musiciens de Tchayok (Vladimir & Romain Gourko et Florian Vella) renouent avec le souffle de leurs aînés. Musique de fête que traverse la mélancolie d’une patrie quittée à contre-coeur, les romances russes et les chansons tziganes restent la langue vivante de l’âme slave. Un répertoire authentique, souvent méconnu que magnifie le son envoutant des balalaïkas.

Trois musiciens, trois voix et une passion commune, donnent naissance à Tchayok.

Vladimir et Romain Gourko, 2 frères issus de l’immigration russe à Paris, ont grandi au son des balalaïkas, de la guitare russe et des chants tziganes. Tout petits, ils se cachaient sous les tables des célèbres cabarets russes parisiens, venaient y admirer les musiciens et se mêlaient à la fête!

Florian Vella, sicilien d’origine, découvre cette musique et cette culture grâce aux disques et aux rencontres. Passionné, il s’envole pour la capitale avec sa guitare et atterrît dans une des ces fêtes où la musique et les chants résonnent jusqu’à l’aube. Après plusieurs nuits passées à jouer sans relâche, l’aventure humaine et musicale naît.

Interprétant des romances russes, compositions et chansons tziganes festives, Tchayok redonne toute son âme à ce répertoire authentique méconnu.



