THE FLEA BRAIN TRIO La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

THE FLEA BRAIN TRIO La Voie Maltée, 9 décembre 2022, Marseille. THE FLEA BRAIN TRIO Vendredi 9 décembre, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫Rockabilly, Blues, Jazz♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Envie de Memphis plutôt que de Nashville, de grands espaces, de chemises hautes en couleurs ???

Flea Brain Trio illustre les faces cachées et roots de la musique américaine comme le Hilbilly, le blues et le jazz des années 40/50’s.

Leur configuration de type « trio » n’est pas sans rappeler les débuts de Johnny Cash et du grand Elvis Presley.

A travers un répertoire varié, influencé par les plus grands tels Hank Williams, John Lee Hooker ou Johnny Burnette, Jean-Louis, Karim et Nono sauront vous transporter dans l’ambiance unique des Honky Tonks et autres bastringues du Sud des Unis…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T21:00:00+01:00

2022-12-09T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Voie Maltée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

THE FLEA BRAIN TRIO La Voie Maltée 2022-12-09 was last modified: by THE FLEA BRAIN TRIO La Voie Maltée La Voie Maltée 9 décembre 2022 La Voie Maltée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône