Expo by MILTONMANN+Dj set by Scoobay Selecto La Voie Maltée

Marseille

Expo by MILTONMANN+Dj set by Scoobay Selecto La Voie Maltée, 3 décembre 2022, Marseille. Expo by MILTONMANN+Dj set by Scoobay Selecto Samedi 3 décembre, 19h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Nous sommes ravis d’accueillir MILTONMANN pour sa nouvelle exposition en nos murs.

Pour l’ambiance ce sera Scoobay Selecto derrière les platines (hip hop, black music)!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T19:00:00+01:00

2022-12-03T23:59:00+01:00

