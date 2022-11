L’OLYMPIQUE DE MARSWING La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’OLYMPIQUE DE MARSWING La Voie Maltée, 1 décembre 2022, Marseille. L’OLYMPIQUE DE MARSWING Jeudi 1 décembre, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫JAZZ MANOUCHE♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’Olympique de Marswing est un collectif d’amis musiciens créé par Samy Zouari en 2021. Ce jeudi, un peu comme pour marquer le premier jour du calendrier de l’avent, il sera accompagné par les grands Nicolas Mouton à la guitare et Grégoire Gérin à la clarinette!

Au programme du jazz manouche de Django Reinhardt et quelques surprises…

Venez nombreux partager cette belle soirée concert avec nous à la Voie Maltée!

