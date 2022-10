BLESS IT QUARTET La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BLESS IT QUARTET La Voie Maltée, 10 novembre 2022, Marseille. BLESS IT QUARTET Jeudi 10 novembre, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre♫

♫GOSPEL♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Un live plein d’émotion, entre musique sacrée et cantiques modernes. Bless It Quartet reprend aussi bien les compositions de Kirk Franklin ou de Richard Smallwood, que des classiques intemporels, réarrangés pour trois voix féminines et une masculine. De la bonne humeur : dansez et chantez au rythme des claps enjoués du quartet. Composé de Capucine Trotobas, Marilou Gérard, Manon Bonnes et Jean-Philippe Trotobas, Bless it s’attaque aussi à des morceaux pop et des chansons françaises réarrangés pour 4 voix et une guitare, du gospel donc, mais pas que !

Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille

