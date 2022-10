Expo « Rust’N’Ink »+ dj set by FIGHT SKULL La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Expo « Rust’N’Ink »+ dj set by FIGHT SKULL La Voie Maltée, 5 novembre 2022, Marseille. Expo « Rust’N’Ink »+ dj set by FIGHT SKULL Samedi 5 novembre, 19h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Immersion dans un univers PUISSANT ET bucolique

L’exposition Rust’N Ink par Roxys Mafdet et Basile Maffone vous invite à plonger dans l’union harmonieuse des univers poétiques de deux artistes aux talents différents :

Une dessinatrice dont le corps est en grande partie recouvert de tatouages et un photographe passionné par les épaves de véhicules anciens.

En traversant un monde coloré mêlant rouille, peintures patinées et végétation, vous pourrez admirer les vestiges de notre société industrielle en phase de décomposition, se fondant dans une

nature ayant repris ses droits.

Le voyage se poursuit, agrémenté de spirales et fractales virevoltantes, dans des œuvres invoquant la Terre, l’Air, l’Eau et le Feu.

Et pour l’ambiance sonore, c’est dj FIGHT SKULL aux platines (hip hop/soul/funk)!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T19:00:00+01:00

2022-11-05T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Voie Maltée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Expo « Rust’N’Ink »+ dj set by FIGHT SKULL La Voie Maltée 2022-11-05 was last modified: by Expo « Rust’N’Ink »+ dj set by FIGHT SKULL La Voie Maltée La Voie Maltée 5 novembre 2022 La Voie Maltée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône