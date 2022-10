C’est lundi mais le lendemain c’est férié, alors quel meilleur prétexte qu’Halloween pour faire une soirée? Et avec un des meilleurs en son genre, j’ai nommé ACIDE MAT!!Acide Mat est un compositeur de musique électronique crossover inclassable depuis une décennie, membre du duo La Croix et La Bannière et chanteur compositeur du combo electro-punk MALAKWA. Attitude rock et provocante, il balance un set DJ puissant à base d’EBM techno, sombre et acide, un concentré de sonorités saturées, de grosses basses dissonantes et de rythmiques percutantes dans une atmosphère singulière et dystopique.-Soundcloud: https://soundcloud.com/acidemat -Instagram: https://www.instagram.com/acide_mat/ -La Croix & La Bannière: fanlink.to/LCLB



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T21:00:00+01:00

2022-11-01T01:30:00+01:00