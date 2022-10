DIRTY CUTE La Voie Maltée, 28 octobre 2022, Marseille.

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Comme leur nom indique, les DIRTYCUTE jouent sur les contrastes et les ambivalences, tout en gardant une étonnante homogénéité stylistique et sonore : le coté «dirty» ou plutôt «organique» qui découle directement de leur passé de musiciens de jazz confirmés se mêle allègrement aux

mélodies pop très «cute» et aux productions soignées, car depuis des années ils portent également la casquette de compositeur/producteur dans des multiples projets.

Ces trois musiciens, dotés d’une forte expérience musicale sur la scène nationale et internationale, reflètent l’esprit de l’artiste à fleur de peau, en quête d’émotions fortes, sans concessions.

Leur répertoire consiste presque entièrement de compositions originales, même s’il leur arrive d’inclure une ou deux reprises réarrangées à la sauce DirtyCute.

Les paroles des chansons reflètent leur univers musical et vice-versa, et expriment souvent un sentiment d’aliénation face à un monde qui paraît parfois étrange et impénétrable.

Sur scène ils se distinguent par leur particularité de multi-instrumentistes, alternant aisément entre guitares, claviers, saxophones et batterie, le tout articulé autour du chant lead de Fabien Genais.



