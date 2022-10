BOOM PARTY 90’s BY DJ MINO La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BOOM PARTY 90’s BY DJ MINO La Voie Maltée, 22 octobre 2022, Marseille. BOOM PARTY 90’s BY DJ MINO Samedi 22 octobre, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Mino dj & selecta chez teppish people, collectif de dowtempo & schneckno.

Schneckno? Kezako?

Schnecke en allemand = escargot

Schneckno = techno d’escargot

Techno lente, certes, mais bien assez grasse et rebondissante pour bouncer sur vos popotins.

Au programme pour la voie maltée :

Une selecta digne des boom de nos années 90 chéries ouiiiii!!

En résumé: c’est la booom mais un peu déglingos.

We are your friend

You never be Alone Again

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T21:00:00+02:00

2022-10-22T23:59:00+02:00

