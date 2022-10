Dj DIMË La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dj DIMË La Voie Maltée, 15 octobre 2022, Marseille. Dj DIMË Samedi 15 octobre, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫DJ SET Brazilian / Cumbia / Groove♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Musicien, peintre et amoureux du bon son, c’est tout naturellement qu’après 20 de percussion, Dimë Vieira ajoute une couleur à sa palette d’artiste : Le MIX.

Du « FORRÓ » à la « CUMBIA » en passant par la « SAMBA » et le « BAILE FUNK » Dj Dimë cultive son groove en faisant danser tradition avec modernité, et vous embarque ainsi pour un voyage aux rythmes et aux couleurs de l’Amérique Latine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T21:00:00+02:00

2022-10-15T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Voie Maltée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Dj DIMË La Voie Maltée 2022-10-15 was last modified: by Dj DIMË La Voie Maltée La Voie Maltée 15 octobre 2022 La Voie Maltée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône