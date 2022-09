SURFIN’K La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SURFIN’K La Voie Maltée, 13 octobre 2022, Marseille. SURFIN’K Jeudi 13 octobre, 21h00 La Voie Maltée

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur C’est une première à la Voie Maltée, nous accueillons un super groupe de Rock’n’Roll/ Swing/ Calypso, alors sors ta gomina, tes plus belles chaussures vernies, et viens faire tourner ton/ta partenaire!!

Passionné de musiques nord-américaines des années 20 aux années 60,

Karim Tobbi nous invite à partager son univers musical.

Sur scène, il choisit la forme du « Power Trio » (chant-guitare, batterie,

contrebasse). Il peut ainsi, tout comme dans la cuisine, son autre passion, composer

de nouveaux mets en mélangeant les styles musicaux qui lui sont chers et nous

donner à écouter sa recette favorite :

« Prenez une bonne base de Rock’n’Roll des années 50 (Elvis Presley,

Chuck Berry…), un soupçon de Jazz des années 30 (Nat King Cole,

Cab Calloway), quelques épices de Calypso (Harry Belafonte, Robert

Mitchum), l’univers étrange et mystérieux de la Bo d’un flm de David

Lynch… Mélangez les à deux talentueux musiciens. Mixez le tout avec un zeste

de folie, un peu d’insouciance, beaucoup d’humour et un brin d’amour. Servez le

tout à votre public. »

A consommer sans modération !

