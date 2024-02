LA VOIE LACTÉE ensim Le Mans, vendredi 15 mars 2024.

LA VOIE LACTÉE ensim Le Mans Sarthe

Conférence libre et gratuite.

« La Voie Lactée des récits mythologiques au satellite GAIA »

Georges Kordopatis astronome au laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’azur

RESUME L’observation de la Voie lactée a fasciné l’humanité depuis la nuit des temps, et ce, aux quatre coins du globe.

Du mythe du jet de lait de Héra pour le monde gréco-romain, à celui du Bouvier et de la Tisserande en Chine et au Japon,

le ciel a été le berceau de l’imagination pour expliquer ce que l’on voit.

Lors de cette conférence, vous allez voyager dans le temps pour voir comment l’esprit humain a su, depuis l’antiquité jusqu’à

nos jours, tirer profit des progrès techniques pour mieux comprendre notre coin de l’univers, la Galaxie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

ensim Rue Aristote

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contactastromaine@gmail.com

