La Voie Grévy en Fête ! Dole, 7 mai 2022, Dole.

La Voie Grévy en Fête ! Dole

2022-05-07 – 2022-05-07

Dole Jura

EUR DOLE

Avenue de Lahr

Toute la journée : découverte et essai de vélos et trottinettes innovants, parcours enfants, piste de BMX, ateliers de réparation et sensibilitation aux usages et dangers, location de vélo.

10h – 12h : découverte des vélosvintages des Biclous de la Roots,

– Animation Enfance-Jeunesse,

décoration de galets à déposer à vélo,

– Examen de fin d’année école de roller, derrière les Arquebusiers,

– Buvette et restauration sur place.

14h – 16h : démonstration de roller derrière Les Arquebusiers.

16h – 18h : concert.

Devant le camping du Pasquier

10h – 18h : atelier de réparation vélos toutes par Dolàvélo

et la Régie de quartier.

– Buvette au camping, sanitaire.

Partenaires à Dole :

Vélo Benur, Animaction, Ride in Dole, réseau TGD, Police municipale, Décathlon, Jura Dolois Cyclisme, Happy’s Experience, Association des Paralysés de France, Doc Cycle, Ramel, Club de triathlon, Office de Tourisme, Planète Oxygène, service Enfance-Jeunesse, Camping du Pasquier, Une belle Aventure, Roller Dole Tavaux, ACDTR, La régie de Quartier, Dolàvélo.

CRISSEY

Stade de la Combotte

11h / 15h / 17h : quoi faire en cas d’accident sur la voie Grévy ?

information gestes 1ers secours

– Parcours vélo proposé par le Vélo Club Dolois,

– Grands jeux en bois,

– Buvette et restauration sur place.

VILLETTE-LÈS-DOLE

Le long de la rue de Choisey

– Stand d’animation,

– Parcours vélo enfant, animation par les élèves de Villette-Goux,

– Buvette et restauration.

PARCEY

Au niveau du point d’information

11h : tous à vélo derrière M. Monge,

– Exposition sur l’histoire de la ligne Grévy,

– Atelier d’expression créative à la craie par l’artiste de Visite Libre, Juliette Green,

14h : départ randonnée pédestre par PLA,

16h : course de lenteur, structure gonflable, coin pique-nique.

NEVY-LÈS-DOLE

Autour de la voie et chemin des capucins

– Pêche à la ligne, casse-boîte, roue de la fortune,

11h : animation musicale,

– Buvette et restauration, coin pique-nique,

– La balade du Cerf = véhicule d’animation de la Fédération Française de Chasse,

– Dole Environnement : stand interactif, empreintes en résine et des crânes d’animaux forestiers jurassiens.

RAHON

– Sensibilisation au tri par le SICTOM,

– Présentation de la biodiversité du secteur,

– Association de Plog-in : sensibilisation au ramassage des déchets.

MONT-SOUS-VAUDREY

– Visite de la maison du patrimoine avec Germaine,

– Danses festives du 19è siècle

– Marché de producteurs au centre du village,

– Buvette et restauration.

+33 3 84 79 79 79

dernière mise à jour : 2022-03-31 par