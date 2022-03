LA VOIE FERRÉE ET SES INFRASTRUCTURES Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Clermont-l’Hérault Hérault Le développement économique du Clermontais aux XIXe et XXe siècles a été soutenu par le chemin de fer. Le cheminement depuis la gare, le long des anciennes voies, est l’occasion de rappeler l’importance de la communication entre les villes que permettait le réseau de voies ferrées. Cette balade se fait l’écho de la profonde transformation engendrée par ce moyen de transport.

Par l'association V.CAP et le service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais Niveau facile (6 km, 4 h) / gratuit sur réservation

