La voie est libre Marseille 7e Arrondissement, 26 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

La voie est libre

Corniche Président John Fitzgerald Kennedy La Corniche Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône La Corniche Corniche Président John Fitzgerald Kennedy

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 20:00:00

La Corniche Corniche Président John Fitzgerald Kennedy

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

« La Voie est libre » revient le 26 juin prochain de 10h à 20h sur la Corniche pour une 8e édition.



Voilà maintenant plus d’un an, que les Marseillaises et les Marseillais peuvent profiter d’un littoral apaisé, piétonnisé et riche en animations, de la plage des Catalans jusqu’au parc Talabot.



Lors de ce rendez-vous régulier, des food trucks jalonneront le parcours dans une ambiance festive et musicale animée par des artistes de chant, de danse et du spectacle.



Des activités sportives seront également proposées gratuitement pour petits et grands.



Pour le bon déroulement de la manifestation, des contraintes de circulation et de stationnement sont à prendre en compte



Ce sont près de 20 000 Marseillaises et Marseillais qui viennent, à chaque édition, profiter d’une Corniche Kennedy libre et sécurisée sur les 4,6 km séparant la rue du Capitaine Dessemond du parc Talabot.



La mise en place d’une telle manifestation ne peut se contenir aux seuls horaires d’ouverture au public, il est donc impératif pour que chacun et chacune soit en sécurité que les contraintes de circulation et de stationnement dépassent la seule tranche horaire dédiée à l’évènement. À titre d’exemple, une heure avant et une heure après l’évènement, un temps de travail est nécessaire aux ouvriers afin d’installer puis démonter le dispositif de sécurité afin d’assurer la sécurité des personnes circulant sur la zone.



Programme des animations :



Tout au long du parcours, des points d’informations et d’animations seront disposés.



Au niveau du Mémorial des poilus d’Orient :

– Des agents de la Ville de Marseille et des bénévoles vous attendent au sein du cabanon « Ville de Marseille » afin de vous renseigner, vous orienter ou vous fournir des informations sur les actions proposées sur tout le territoire, toute l’année.



Station des cyclopousses :

– Afin d’initier les plus jeunes au Code de la route, une piste éducation routière sera mise en place au pied de la Porte de l’Orient. Encadrés par des éducateurs spécialisés, vos enfants pourront apprendre les règles élémentaires à respecter afin de se promener en vélo en toute sécurité.

– Les Camineurs (musique et chanson populaires de Méditérranée)



Sur la Place Paul Ricard :

– Découvrez Shoeshiners – swing en quatuor.

– Collectif vélo en ville

– Deux food trucks pour vous restaurer



Au niveau du Marégraphe :

– Un food truck



Sur le parking Parc Valmer :

– Mistral de Gaïta – musique traditionnelle de Colombie.

– Départ de la rosalie bus, tandem, triplette, quadruplette (chaussures fermées conseillées)

– Station vélo cargo familiaux et utilitaires – Cargomass

– Deux food trucks



Au niveau de la Villa Gaby :

– Ruben Paz Trio – musique cubaine.

– Mise à disposition de toilettes sèches

– Station vélos (gonflage et réparation)



Sur le parking en face de la plage du Prophète :

– Un mur d’escalade géant pour que les enfants puissent découvrir cette pratique

– Quatre food trucks



Sur la plage du Prophète :

– Séance pilates de 10h à 11h

– Séance de yoga de 11h à 12h



Hélice (Mémorial des rapatriés d’Algérie) :

– Performance « La toile est libre ? » par les artistes de la Ruche Kokanas : Américo Basualto et Juliette Liautaud

– Initiation rollers et trottinettes

– Trois food trucks pour vous restaurer



Cirques en déambulation sur le parcours :

– Cirque Goutte d’Or (au départ des Prophètes vers le Mémorial des Poilus d’Orient)

– Compagnie ZANIA (au départ du théâtre Silvain vers les Prophètes)





